الأربعاء, 12 حزيران 2019

جرى قبل ظهر اليوم توقيع مذكَّرة تفاهم بين قيادة الجيش وشركة بريد لبنان (LIBAN POST) بحضور اللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان عن جانب الجيش اللبناني، والسيد خليل داود رئيس مجلس إدارة ومدير عام (LIBAN POST).

وتشمل المذكَّرة اعتماد آلية عمل للتعاون بين القيادة والشركة المذكورة، بحيث يقدِّم المواطنون والعسكريون المتقاعدون طلباتهم ومراجعاتهم المختلفة لقيادة الجيش، في مكاتب الشركة بفروعها كافةً عوضاً عن تقديمها في أمانة الأركان، ما يسهِّل عمليّة تقديم الطلبات ويخفِّف من مشقَّة الانتقال إلى مبنى القيادة. وسوف يتمّ استكمال الإجراءات الباقية تباعاً بغية وضع هذه المذكرة موضع التنفيذ.