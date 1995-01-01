توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في بلدة دير عمار-الشمال

السبت, 20 أيار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠٢٣ في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام ٢٠٠٧ بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام ٢٠١٤ حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين.

ما زال التحقيق مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.