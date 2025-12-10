توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات

الأربعاء, 10 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يواصل الجيش مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم شاتيلا – بيروت المطلوب (ح.ن.) الملقب بـ"حسن جرافة" الذي كان يدير "هنغار شاتيلا"، بعد عملية رصد وتعقّب، وهو أحد أخطر المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة مسلحة للاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار على دورية تابعة للجيش ورمي رمانة يدوية نحو عناصر الدورية، افتعال إشكالات، فرض خوات، السلب بقوة السلاح، سرقة دراجات نارية. وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين، وكمية كبيرة من المخدرات والمسروقات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.