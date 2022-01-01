توقيف أشخاص أثناء محاولتهم المغادرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

الثلاثاء, 07 حزيران 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 7 / 6 /2022، أوقفت وحدة من الجيش على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد- الشمال، 64 شخصًا من الجنسيّات: اللبنانيّة والسوريّة والفلسطينيّة، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية، ومن بينهم امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

سلم الموقوفون الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.