توقيف أشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

الثلاثاء, 01 تشرين الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة زوق مكايل كل من: اللبناني (م.ح) والسوري (م.غ)، لإقدامهما على ترويج المخدرات وتعاطيها وتجوّل الأخير دون أوراق ثبوتية، وضبطت بحوزتهما كمية متنوعة من المخدرات (باز كوكايين، كوكايين وحبوب كابتاغون) بالإضافة إلى مبلغ مالي.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلة نهر الموت المدعوة (ج.خ) لإقدامها على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزتها كمية من المواد المخدرة ومبلغاً مالياً.

بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.