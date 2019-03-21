توقيف أشخاص في بلدة المرج – البقاع

الثلاثاء, 21 أيار 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن نشاط أشخاص في مجال التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، دهمت اليوم دورية من المديرية المذكورة في بلدة المرج – البقاع عدداً من الشقق يستأجرها سوريون وأوقفت كلّاً من: أحمد جميل الجراد، بشار عارف الخلف، اسماعيل عنتر الأحمد، أحمد كطوش الأحمد، لقيامهم بأعمال تهريب، وسعيد حسن سيدو لدخوله الأراضي اللبنانية بواسطة هوية مزوّرة، كما ضبطت أجهزة خلوية ومستندات مختلفة.

أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.