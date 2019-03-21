توقيف أشخاص في محلة أبي سمراء ـــ طرابلس

الثلاثاء, 12 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

على أثر الإشكال وإطلاق النار الذي حصل بتاريخ 11 / 11 / 2019 في محلة أبي سمراءـــ طرابلس وأدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، أوقفت مديرية المخابرات كل من وائل محمد عوض، طه مسعود حسون، حسين خالد موسى وصلاح محمد عبدو أحمد وضبطت بحوزتهم بندقية حربية نوع كلاشنكوف إستُعملت خلال إطلاق النار بالإضافة إلى بندقية بومب أكشن.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.