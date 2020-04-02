توقيف أشخاص في محلة بئر العبد على أثر إشكال فردي

الجمعة, 15 أيار 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، وفي محلة بئر العبد أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (م.ش) و(ح.أ) على أثر إشكال فردي تطور إلى تضارب وإطلاق نار من أسلحة حربية، ما أدّى إلى وفاة (ح.ي) وإصابة شقيقه الرقيب في الجيش (ح.ي). وقد عُثر في منزل (م.ش) على كمية من المخدرات وعدد من الهواتف الخلوية. كما أوقفت الدورية المذكورة المدعو (ي.ي) والسوري (ع.ح) بعد محاولتهما تهريب (ح.أ) من إحدى المستشفيات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص.