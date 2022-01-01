توقيف أشخاص في مناطق الكسليك – جونية والأشرفية والزيدانية

الجمعة, 25 شباط 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكسليك – جونية كلاً من السوريين (ح.س)، (ع.خ) و (ع.خ) لاقدامهم على سرقة كابلات ومحولات كهربائية في أماكن عدة. كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة السوري (أ.ز) والمواطنَيْن (ع.ح) و(ع.ح) لإقدامهم على سرقة دراجات نارية في منطقتي الأشرفية والزيدانية، وقد ضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.