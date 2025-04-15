توقيف أشخاص في مناطق مختلفة

الثلاثاء, 15 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات من الجيش عند حواجز: دير عمار – الشمال، فيسان – الهرمل، عين الشعب – عرسال، حربتا – الهرمل، الزيرة – كسروان، 105 سوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

توقيف السوري (م.ع.) في منطقة المنصورة – الهرمل لإقدامه على طعن أحد المواطنين.

توقيف المواطن (و.ح.) في منطقة المدفون – الشمال لتهريبه عددًا من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية.

توقيف المواطن (ع.ع.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لإطلاقه النار، وضُبط في حوزته سلاح حربي.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.