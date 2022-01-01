توقيف أشخاص في منطقة الرويسات- الجديدة

الخميس, 16 حزيران 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 6 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الرويسات-الجديدة المواطنين (ع.م) و (م.ل) و (ف.ل) لإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية من عدة مناطق في المتن (انطلياس، بعبدات، المتن السريع) وتعاطيهم المخدرات وحيازة كمية منها، إضافة إلى قيام أحدهم بقيادة سيارة دون أوراق قانونية. وقد ضبطت الدورية بحوزتهم كمية من المسروقات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.