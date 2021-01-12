توقيف أشخاص في منطقة سقي أبو علي ـــ طرابلس

السبت, 24 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 24 / 7 / 2021 أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي أبو علي ـــ طرابلس، كلاً من المواطنِين (ع.ي) و(ع.ا.ي) و(ج.س) والسوريين (م.س) و (م.أ) على خلفية إقدامهم على إطلاق النار بكثافة في الهواء في المنطقة المذكورة.

وقد ضبطت بحوزتهم بندقية حربية نوع كلاشينكوف، ومسدساً وبندقية من نوع بومب أكشن وذخائرها، إضافة إلى سيارتين نوع BMW وJeep Gelly.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.