توقيف أشخاص في منطقة كاليري سمعان ـــ الشياح

السبت, 20 آب 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 8 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كاليري سمعان ـــ الشياح المواطنين (م.ح.) و(ه.ب.) و(س.ه.) والسوري (غ.ج.) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها والإتجار بها، ولإقدام الأخير على ترويج عملة مزورة وحيازته مبلغاً كبيراً منها. كما يوجد في حقه عدّة مذكرات توقيف بجرم السلب ونقل المخدرات والإتجار بها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.