توقيف أشخاص في منطقتي الغبيري والهرمل

الاثنين, 09 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 8 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري، الفلسطيني (ع.ح) الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم الانتماء إلى تنظيمات ارهابية، تشكيل عصابة فرض خوات وسرقة المواطنين وسلبهم، وشراء مسروقات، اطلاق النار في تواريخ مختلفة وافتعال مشاكل، محاولة قتل، تجارة سلاح، ترويج مخدرات وتعاطيها.

كما أوقفت دورية اخرى من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل-البقاع كلاً من (ع.خ) و(م.ع) لاقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية متنوعة منها (كوكايين، حبوب كبتاغون، باز، حشيشة الكيف).

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.