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توقيف أشخاص في منطقتي المشرفية وصحراء الشويفات
الأحد, 20 حزيران 2021
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية – الغبيري، كلاً من (ح.ق) و(س.م)، لإقدامهما على ترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات (حشيشة الكيف، كوكايين، باز الكوكايين) وسكيناً وهاتفين خلويين ومبلغاً مالياً.
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة صحراء الشويفات (م.ز) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته مظاريف من الكوكايين، مادة الباز كوكايين، ومبلغاً مالياً وسكيناً.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.