توقيف أشخاص في منطقتَي برج البراجنة – بعبدا وحورتعلا – بعلبك

الخميس, 24 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – بعبدا المواطنَين (م.م.) وابنه (م.م.) لافتعالهما إشكالًا بتاريخ 22/ 4/ 2025، أطلق خلاله الأخير النار ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة حورتعلا - بعلبك، المواطن (م.ح.م.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، اعتراض دورية لقوى الأمن الداخلي، تسهيل فرار مطلوب خطير يعمل في الاتجار بالمخدرات، السرقة والسلب بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.