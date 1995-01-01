توقيف أشخاص كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

الخميس, 14 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 9 /2023، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنَين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريًّا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تم ضبط المركب المذكور.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.