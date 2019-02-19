توقيف أشخاص لإقدامهم على تعاطي وترويج المخدرات والعملة المزّورة

الأربعاء, 20 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات وبنتيجة الرصد والمتابعة، في منطقتي بئر حسن وجل الديب، المدعوين: وليد محمود حمزة، زياد جهاد شعر، علي زين العابدين فؤاد حمية وزياد عماد دكرمنجي، والسوريين: سليمان ربار سليمان، موسى سمير حميدو، رضوان بدران مكي، حسان عدنان الحسن ومحمد عكران المبيض، لإقدامهم على تعاطي وترويج المخدرات والعملة المزوّرة، حيث ضُبط بحوزتهم كمية مختلفة منها.

بوشرت التحقيقات معهم بإشراف القضاء المختص.