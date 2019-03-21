توقيف أشخاص لإقدامهم على سرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وترويجها

الأربعاء, 11 أيلول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة برج البراجنة المدعو (م.ح) لإقدامه على سرقة عدد كبير من الدراجات النارية، وتعاطي المخدرات وتسهيل ترويجها لصالح الفلسطيني المطلوب (ج.م).

كما أوقفت دورية في نفس المحلة كلاً من (ن.س) و(ي.س) لقيامهما بعملية نشل في منطقة الطيونة، بعدما انتشرت صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تنفيذ العملية.

بوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.