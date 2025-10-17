- En
توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصًا وفقًا لما يلي:
توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس – زحلة لتهجمهم على دورية للجيش.
توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا - بعلبك والناصرية - زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.
توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين – المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.
توقيف 6 سوريين عند حاجز حربتا - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بعبدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وإطلاقه النار، وضبطت في منزله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.