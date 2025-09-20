توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها المشاركة في أعمال تهريب وتأليف عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة

السبت, 20 أيلول 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة التهريب، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي وادي خالد – عكار وشبعا - حاصبيا 7 مواطنين، لمشاركتهم في تهريب مواد غذائية ومحروقات، وضبطت في حوزتهم كمية منها.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك السوريَّين (ع.ع.) و(ع.س.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة. وأثناء عملية المطاردة أطلق أحدهما النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابته. وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الكبتاغون وآلات لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية وقذائف صاروخية.

كذلك نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة عين علق – المتن وأوقفت المواطن (ف.خ.)، لإطلاقه النار خلال إشكال وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.