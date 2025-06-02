توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

الاثنين, 02 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:

• المواطن (ن.ع.) والفلسطيني (ع.ع.) عند حاجز دير عمار - المنية الضنية كونه مطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.

• 20 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

• المواطن (ه.ه.) عند حاجز ملتقى النهرين - الشوف لحيازته كمية من الذخائر الحربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ط.م.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، ولحيازته سلاحًا وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.