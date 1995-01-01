توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه

الاثنين, 24 نيسان 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏

بتاريخ 24/ 4/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صربا - جونيه ‏المواطنَين (ع.ح.) و(م.ح.) والسوري (م.ح.) لافتعالهم إشكالاً مع آخرين في ‏أحد الملاهي الليلية في المنطقة المذكورة، بعد خلاف مع حراس الملهى وتحطيم محتوياته وإطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص. وقد ضُبطت في حوزتهم سيارة غير قانونية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري ‏المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في الإشكال.