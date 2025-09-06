توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات

السبت, 06 أيلول 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شبعا – حاصبيا المواطنين: (خ.ن.)، (م.ه.)، (م.ح.)، (خ.غ.)، لقيامهم بأعمال التهريب بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل مطلوبين في بلدتَي إيعات وعين بورضاي – بعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ومعدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.