- En
- Fr
- عربي
توقيف أشخاص وضبط أسلحة في طرابلس وتفريق مواطنين حاولوا الاعتداء على شاحنات في البقاع
الخميس, 02 تموز 2020
أوقفت يوم أمس وحدة من الجيش خمسة أشخاص عند مستديرة أبو علي – طرابلس، لإقدامهم على التهجم على دورية من الجيش وإطلاق النار في الهواء أثناء قيام عدد من المواطنين بتوقيف 5 شاحنات محمّلة بمواد غذائية. وقد ضبط بحوزة الموقوفين أسلحة حربية نوع كلاشنكوف عدد /3/ ومتمماتها ومسدس و/4/ رمانات يدوية.
أحيل الموقوفون مع المضبوطات على القضاء المختص.
وبتاريخه الساعة 1.00، وفي محلة المرج – البقاع عملت وحدة من الجيش على تفريق مواطنين كانوا يحاولون الاعتداء على ثلاث شاحنات تابعة للأمم المتحدة محمّلة بمادة السكر متّجهة نحو المصنع.