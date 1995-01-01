توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ــــ الهرمل ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات

الأحد, 14 أيار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

في إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة رأس بعلبك المواطنين (ف.ا.) و(ع.ف.) و(م.ف.) و(ه.د.) والسوري (ن.ع.) لتشكيلهم عصابة سرقة سيارات مرتبطة بشبكات أخرى تُهرّب السيارات المسروقة إلى الحدود السورية، وضَبطت معهم 3 سيارات مسروقة.

كما ضبطت دورية من المديرية المذكورة سيارتين مسروقتين في منطقة السويسة ــــ الهرمل.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏