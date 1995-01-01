توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والمخدرات في حي الشراونة- بعلبك

الجمعة, 24 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 24 / 3 / 2023، دهمت قوة من الجيش منازل المواطنين الأشقاء (ر.ز.) و(ر.ز.) و(ن.ز.) في حي الشراونة- بعلبك، حيث أوقفت المواطن (ن.ز.) وأربعة سوريين. كما ضبطت سلاحاً حربياً عيار 12,7 ملم نوع دوشكا، وقاذف رمانات، و3 بنادق صيد، إضافة إلى قذيفة آر بي جي ورمانات لانشر وكمية من الذخائر والمخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.