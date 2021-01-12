توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

الاثنين, 03 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 / 5 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كلٍ من البقاع والشمال أربعة مواطنين وأربعة سوريين، وضبطت صهريجاً وأربع شاحنات نوع "بيك آب"، وآلية نوع "فان" وسيارة، وهي محملة بحوالى 6790 ليتر من مادة البنزين، 930 ليتر من مادة المازوت و71 صندوق فحم "مُخصص للنراجيل"، ومُعدّة للتهريب الى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.