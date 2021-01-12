توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات والطحين والأدوية المعدة للتهريب

الاثنين, 10 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخي 8 و9 /5 /2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين و5 سوريين، وضبطت 4 آليات نوع فان وآليتين نوع بيك أب بالإضافة إلى 3 دراجات نارية جميعها محملة بحوالى 3200 ليتر من مادة البنزين، و1500 ليتر من مادة المازوت، و320 كيساً من الطحين، وكمية من الأدوية المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.