توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات ومواد أخرى معدّة للتهريب

الاثنين, 28 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 24/ 6/ 2021 ولغاية 27/ 6/ 2021، عشرين شخصاً (10 لبنانيين و4 سوريين و3 فلسطينيين و3 من الجنسية التركية)، وأحبطت عملية تهريب كميات من المحروقات قُدِّرت بـــــ9500 ليتر من مادة المازوت، و4600 ليتر من مادة البنزين، جميعها محملة في 3 صهاريج و3 آليات نوع بيك آب و 3 آليات نوع فان وسيارة واحدة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.