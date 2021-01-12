توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

الاثنين, 19 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب اعتباراً من تاريخ 15 / 7 / 2021 ولغاية 17 / 7 / 2021 ثمانية مواطنين وفلسطينياً واحداً، وضبطت 3 دراجات نارية وسيارتين وآلية نوع بيك أب وآلية نوع فان وصهريجاً واحداً جميعها محملة بحوالى 11200 ليتر من مادة البنزين و1600 ليتر من مادة المازوت وعدد من قوارير الغاز بالإضافة إلى كمية من الأدوية، المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.