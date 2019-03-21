توقيف أفراد عصابة لسرقة وسلب السيارات في منطقة عكار

الأربعاء, 27 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة مشمش – عكار، أفراد عصابة لسرقة وسلب السيارات بواسطة الكسر والخلع وبقوة السلاح، تضم كلاً من الفلسطيني عمر محمد حسين الذي كان يقود سيارة مسروقة نوع جيب يرافقه السوري ثائر العرنجي، وضبطت بحوزتهما رمانة يدوية وذخيرة حربية. ثم أوقفت باقي أفراد العصابة وهم الفلسطينيين أيهم طعمة، مجدي قاسم، ويوسف عوض من سكان مخيم نهر البارد.

تم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.