توقيف إرهابيين ومطلوبين بجرائم مختلفة وتنفيذ عمليات دهم في عدّة مناطق

إعداد: نينا عقل خليل

• أوقفت مديرية المخابرات:

- السوريتين نورا محمد بشير شعبان وشميرام يلداكيتا، لإقدامهما على ترويج المخدرات لمصلحة المطلوب علي منذر زعيتر الملقّب بــ«أبو سلّة» (19/3/2018).

- السوري سلام أحمد الخطيب في مخيّم الفهد في بلدة عرسال- محلّة المناقع، وقد عثرت خلف خيمته على مخبأ سرّي، يحتوي أسلحة حربية وأعتدة عسكرية... (4/4/2018).

- المدعو علي أحمد ناصر الدين، في محلّة القصر – الهرمل (11/4/2018) وهو مطلوب بعدّة جرائم (قتل وخطف ومخدرات).



• دهمت دورية من مديرية المخابرات:

- غرفة مهجورة في خراج بلدة بريتال (14/4/2018)، عائدة للمطلوب علي زيد اسماعيل وضبطت داخلها آلة لتصنيع حبوب الكابتاغون، ومبلغًا ماليًا مزوّرًا، بالإضافة إلى 20 كلغ من حبوب الكابتاغون، وكلغ واحد من مادة الكوكايين، و5 كلغ من مادة حشيشة الكيف المصنَّعة.

- منازل مطلوبين في بلدة الحمودية – البقاع (12/4/2018)، وقد تعرّضت الدورية خلال العملية لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما اضطرّ عناصرها للردّ على مصادر إطلاق النّار فردّت بالمثل، وتمّ توقيف شخصين ومصادرة 6 سيارات، بالإضافة إلى ضبط كميّة من المواد المخدّرة.



• أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص:

- السوري طاهر أحمد عبد المولا والفلسطيني عبد الرحمن علي برقاوي المعروف بالـ«برناوي»، لانتمائهما إلى تنظيم «جند الشام» الإرهابي ومشاركتهما إلى جانب المجموعات الإرهابية في الاعتداء على وحدات للجيش اللبناني في طرابلس وعرسال. تمّت الإحالة في 4/4/2018.



أسلحة وعبوات وذخائر في عرسال

نتيجة عمليات البحث والتفتيش، عثرت دورية من مديرية المخابرات (24/4/2018) في جرد بلدة عرسال- محلّة وادي الخيل، على عبوات، ورمانات يدوية، وذخائر أخرى، من مخلّفات التنظيمات الإرهابيـة التـي كانـت موجـودة في تلـك المنطقة.

توقيفات بتهم مختلفة

نتيجة للتدابير التي تنفّذها الوحدات للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، تمّ توقيف (بيان مديرية التوجيه 10/4/2018) نحو 1718 شخصًا من جنسيات متنوّعة، لتورّط بعضهم في جرائم مختلفة، وحيازة آخرين ممنوعات من أنواع متعددة.



خروقات إسرائيلية

- سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية من دون طيّار في 31/3/2018 في خراج بلدة بيت ياحون، وقد قام العدو بتفجيرها في المكان. كشفت وحدة فنّية من الجيش اللبناني على مكان الحادث، فتبيّن أنّ الطائرة مزوّدة أربعة صواريخ غير منفجرة قامت الوحدة بتفجيرها.

- أقدم زورق تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، كما أقدم على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية وأطلق قنبلتين مضيئتين (2/4/2018).

- أطلق عناصر دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، النّار في الهواء في خراج بلدة شبعا باتجاه قطيع من الماشية، كان يرعاه المدعو ماهر حمدان. لم يُصب أحد بأذى، وتمّت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوّات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان(10/4/2018).

القيادة تحذّر

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث تعرّض مواطنين لانفجار ألغام وذخائر غير منفجرة من مخلّفات التنظيمات الإرهابية في جرود السلسلة الشرقية.

لذا، دعت قيادة الجيش (10/4/2018) جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نوع من الذخائر أو الأجسام الغريبة التي قد يصادفونها، عبر الاتصال بأقرب مركز عسكري، وحذّرتهم من خطورة العبث بها حفاظًا على حياتهم وعلى السلامة العامة.