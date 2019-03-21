توقيف إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش

الخميس, 27 حزيران 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات الإرهابي حسين أحمد الحجيري المنتمي إلى تنظيم داعش، والمطلوب بعدة مذكرات توقيف، والمتهم بتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية بحق مدنيين وعسكريين من بينهم المشاركة في اغتيال المؤهل أول في قوى الأمن الداخلي زاهر عز الدين، بالإضافة إلى دوره الأساسي في نقل الأسلحة للمجموعات الإرهابية، وتجنيد أشخاص ونقلهم للقتال داخل سوريا.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.