توقيف احد المنتمين الى تنظيم داعش الارهابي

الجمعة, 03 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.س) الملقب بالبغدادي وذلك في عملية نوعية اعقبت سنوات من التعقب والمتابعة والرصد، وقد اعترف الموقوف الذي كان يستخدم أوراقاً ثبوتية مزورة، بأنه بايع تنظيم داعش الإرهابي وشارك مع إحدى خلايا التنظيم في تنفيذ عمليات أمنية، وتصنيع المتفجرات، وكان على ارتباط وثيق بأحد الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات في الداخل اللبناني.

بوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.