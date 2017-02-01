توقيف الأمير الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي وعدد من المطلوبين في بلدة الهرمل

السبت, 16 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المشرفة – الهرمل، السوري محمد خالد الحاج أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي قادماً من منطقة دير الزور السورية. وبعد متابعة التحقيقات معه تمكنت المديرية في محلة الشواغير – الهرمل، من توقيف الأمير الشرعي للتنظيم الإرهابي المذكور السوري أحمد منصور الخلف، بالإضافة إلى 4 أشخاص من التابعية السورية لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقد بوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.