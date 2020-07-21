توقيف الإرهابي أحمد سمير الشامي

الجمعة, 25 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات بالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة حيلان – زغرتا، الإرهابي أحمد سمير الشامي المنتمي إلى خلية الإرهابي القتيل خالد التلاوي، أحد المشاركين في جريمة كفتون بتاريخ 21 / 8 / 2020.

يشار إلى أن الشامي متورط بجريمة قتل العسكريين الأربعة أثناء تفتيش شقة الموقوف عبد الرزاق الرز في منطقة جبل البداوي بتاريخ 13 / 9 / 2020.

تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص.