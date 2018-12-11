توقيف المدعو محمد محمود ديب في محلة مشروع الحريري - القبة

السبت, 24 تشرين الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في محلة مشروع الحريري - القبة، المدعو محمد محمود ديب الملقّب بـ"كوجاك"، لقيامه بسرقة سيارة رابيد مسجلة باسم احدى الجمعيات من مستديرة أبو علي، ومشاركته مع آخرين بسرقة صيدلية شادي في محلة أبي سمراء وفرارهم بواسطة السيارة المذكورة، وسرقته دراجة نارية من محلّة القبة، بالاضافة إلى أن المدعو ديب ينشط بترويج المخدرات.

بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.