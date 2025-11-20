توقيف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بجرائم منها إطلاق النار على عناصر ومراكز للجيش والاتجار بالأسلحة والمخدرات

الخميس, 20 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 /11/ 2025، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المواطن (ن.ز.) في كمين على طريق الكنيسة - بعلبك.

والموقوف هو أحد أخطر المطلوبين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، بجرائم تأليف عصابات تنشط ضمن عدد كبير من المناطق اللبنانية في الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدرة، والسلب والسرقة بقوة السلاح، كما أقدم بتواريخ سابقة على إطلاق النار نحو عناصر ومراكز للجيش ومنازل لمواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.