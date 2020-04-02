توقيف سودانيين حاولوا دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة في عيتا الشعب وحولا

السبت, 30 أيار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات ليل 29 أيار في محلة خلة وردة ـــ عيتا الشعب ثلاثة أشخاص من التابعية السودانية لمحاولتهم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في المحلة المذكورة، كما أوقفت في بلدة حولا شخصين آخرين من التابعية السودانية كانا بصدد التحضير للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.