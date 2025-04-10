توقيف سوريين عند حاجز دير عمار - الشمال ومواطن في منطقة الأشرفية – بيروت

الخميس, 10 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز دير عمار – الشمال 62 سوريًّا داخل 4 آليات، بالإضافة إلى 34 آخرين، كانوا جميعًا قد دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأشرفية – بيروت المواطن (م.ج.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته بجروح، وتأليفه عصابة سرقة في مدينة بيروت وضواحيها، وإقدامه على سرقة مستودع في المنطقة نفسها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.