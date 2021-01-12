توقيف سوريين في منطقة مجدل عنجر

الاثنين, 12 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مجدل عنجر السوري (م.أ)، الذي كان ادّعى أنّه تعرّض لعملية سلب بقوة السلاح وسرقة مبلغ 130 مليون ليرة لبنانية و14 ألف دولار أميركي، وقد أثبتت التحقيقات كذب ادّعائه بعدما اعترف بأنه قام بإخفاء المبلغ المذكور بمساعدة السوري (م.ح)، ودهمت الدورية منزليهما حيث أوقفت الثاني وعثرت على المبلغ المذكور.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة السوري (ش.ع) في محلة طريق المصنع-مجدل عنجر لإقدامه على تعبئة 450 ليتراً من البنزين في غالونات معدّة للتهريب.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.