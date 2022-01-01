توقيف سوريَّين في منطقة غدير - كسروان

السبت, 03 كانون الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 /12 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة غدير ـــ كسروان السوريَّين (م.ن.) و(أ.ع.) لارتكابهما أعمال سرقة وإقدامهما على ترويج المخدرات في المنطقة المذكورة.

ضُبطت في مكان إقامتهما 1731 حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف ومبلغ مالي، وعدد من المسروقات بينها دراجتان ناريتان و6 هواتف خلوية ولوحة إلكترونية (Tablet).

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.