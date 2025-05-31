توقيف سوريَّين لاتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة لشروط التخزين أو الاستعمال وضبط كمية كبيرة منها

السبت, 31 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة عمليات بيع الأدوية بطريقة غير شرعية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنصورية – المتن منزل السوريَّين (ا.س.) و(م.ع.) وأوقفتهما لاتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة لشروط التخزين أو الاستعمال، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.