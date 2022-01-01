توقيف سوري فار من سجن قصر العدل على مدخل برج البراجنة

الثلاثاء, 15 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 11 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات على مدخل برج البراجنة بالتنسيق مع المعنيين السوري (ع.ح)، لفراره من سجن قصر العدل مع آخرين بتاريخ 7 / 8 / 2022، وبحقه عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها وعمليات سلب وسرقة وسطو مسلّح بتاريخ سابق على أحد المصارف في منطقة الزلقا.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.