توقيف شخصين بجرم تعاطي المخدرات وترويجها

الاثنين, 18 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (س.ك) والسوري (ع.م) في محلة الدورة – المتن، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، ودخول الثاني إلى الأراضي اللبنانية خلسة وتجوله من دون أوراق ثبوتية وقانونية، وضبطت بحوزتهما مبلغاً مالياً وكمية مختلفة من المخدرات (كوكايين، باز الكوكايين، حشيشة الكيف)، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة خلوية، ودراجة نارية.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.