توقيف شخصين سلبَا لبنانيّين وسوريّين أموالهم بقوة السلاح في بلدة ببنين ـــ عكار

الثلاثاء, 29 تشرين الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من: ر.ج و ح.ش في بلدة ببنين ـــ عكّار، لإقدامهما مع آخرين على سلب لبنانيّين وسوريّين أموالهم وأغراضهم بقوّة السلاح، على طريقَيْ العبدة ـــ المنية والعبدة ـــ جديدة القيطع باتجاه عيون السمك، بعد إيهامهم بتأمين مسالكَ بديلة عن تلك المقطوعة بفعل الاحتجاجات والتظاهرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.