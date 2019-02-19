توقيف شخصين في بلدة العلاق - البقاع وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية

الخميس, 21 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت دورية من مديرية المخابرات مزرعة في بلدة العلاق – البقاع، عائدة للمدعو فياض سالم زعيتر أحد أكبر تجّار المخدرات في البلدة المذكورة، والمطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف قضائية صادرة بحقه، وأوقفته مع أحد معاونيه المدعو رائد مشيك، كما ضبطت كمية كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات وآلات تصنيعها، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية متنوّعة.

وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.