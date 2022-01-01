توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة

السبت, 18 أيار 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 /5 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العريضة – عكار منزل المواطن (ل.د.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، فرض الخوات، السرقة والسطو المسلح، ولقيامه بسرقة أحد المراكز التجارية في جبيل بتاريخ 2 أيار 2023.

كما أوقفت دورية أخرى في بلدة العمارة – عكار المواطن (خ.ع.)، المطلوب لارتكابه جرائم إطلاق النار وإحراق منازل، وافتعال إشكالات ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.