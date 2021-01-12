توقيف شخصين في منطقتي الليلكي، صبرا

الاثنين, 08 تشرين الثاني 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 11 / 2021 اوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المواطن (ز.ح) الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها السرقة والنشل وشراء دراجات نارية مسروقة وبيعها لاشخاص بهدف تهريبها الى الاراضي السورية، اضافة الى تعاطي المخدرات واطلاق نار وافتعال اشكالات ادى احدها في وقت سابق الى مقتل شخص.

وبتاريخ 7 / 11 / 2021 اوقفت ايضاً دورية من المديرية في منطقة صبرا المواطن (م.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها اضافة الى قيامه بأعمال سرقة وسلب والتعدّي على مواطنين وفرض خوّات مالية وافتعال مشاكل واطلاق نار، وقد ضبطت بحوزته كمية من المخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.